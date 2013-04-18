Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im März 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,570 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresmärz einer Zunahme von 3,3 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat verglichen mit dem Vorjahresmärz die Verkehrsleistung um drei Prozentpunkte auf 9,966 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 7,904 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkt auf 79,3 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 610 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 1,7 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im März mit 280 Tausend Passagieren 2,2 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresmärz.