Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Februar 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,423 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar entspricht dies einer Zunahme von 5,1 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Februar 2013 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 2,4 Prozentpunkte auf 9,155 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozentpunkte auf 7,159 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte von 76,1 auf 78,2 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 466,3 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 14,1 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Februar mit 261 Tausend Passagieren sieben Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresfebruar.