Singapore Airlines meldet mehr Passagiere

Im Januar 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,505 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier aus Singapur hat im Januar die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1,7 Prozentpunkte auf 10,140 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 3,4 Prozentpunkte auf 7,940 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte von 77,0 auf 78,3 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 512 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um drei Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Januar mit 258 Tausend Passagieren drei Prozent weniger Fluggäste zu als im Vorjahresjanuar.