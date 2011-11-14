Singapore Airlines meldet Septemberzahlen

Im September 2011 flogen mit Singapore Airlines 1,411 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresseptember einer Zunahme von 4,8 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im September 2011 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf 9,242 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozent auf 7,353 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,7 Prozent von auf 79,6 Prozent. Die Frachtleistung ging mit 942,2 Millionen Tonnenkilometern um 2,6 Prozent zurück.