Singapore Airlines meldet Septemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im September 2025 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,213 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um ein Prozent auf 11,622 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im September 10,022 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Anstieg von 1,5 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im September 86,2 Prozent, das entspricht einem Plus von 0,5 Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im September 94,1 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren ein Prozent mehr als im Vorjahresseptember. Die Frachtauslastung lag dabei bei 56,2 Prozent und hat sich somit um 1,8 Prozentpunkte verschlechtert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat September 2025 insgesamt 3,384 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent.