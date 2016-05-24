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Singapore Airlines meldet Passagieranstieg

24.05.2016 JS
Singapore Airlines Airbus A330
Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im April 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,568 Millionen Fluggäste, das entspricht verglichen mit dem Vorjahresapril einer Zunahme von 5,8 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 0,5 Prozent auf 9,637 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 7,432 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent verbessert.

Singapore Airlines Cargo konnte im April 103 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das entspricht einem Plus von 11,3 Prozent.

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