Singapore Airlines meldet Passagieranstieg

Im April 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,532 Millionen Fluggäste, das entspricht verglichen mit dem Vorjahresapril einer Zunahme von 0,9 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 1,9 Prozent auf 10,013 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 7,675 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,1 Prozentpunkte von 77,8 auf 76,7 Prozent zurück. Die transportierte Frachtleistung erreichte 1.250 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 3,3 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im April mit 287 Tausend Passagieren vier Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresapril.