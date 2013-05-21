Singapore Airlines meldet Passagieranstieg

Im April 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,519 Millionen Fluggäste, das entspricht verglichen mit dem Vorjahresapril einer Zunahme von 1,1 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresapril um 3,2 Prozentpunkte auf 9,824 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 7,646 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,9 Prozentpunkte von 79,7 auf 77,8 Prozent zurück. Die transportierte Frachtleistung erreichte 531,9 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 4,5 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im April mit 276 Tausend Passagieren 1,5 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresapril.