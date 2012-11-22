Singapore Airlines meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,527 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 7,1 Prozentpunten.

Im Oktober 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,527 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 7,1 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober 2012 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 5,6 Prozentpunkte auf 10,051 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,1 Prozentpunkte auf 7,818 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte von 76,7 auf 77,8 Prozent. Die Frachtleistung erreichte 564 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um 9,9 Prozentpunkte zurück. Mit der Tochter Silkair flogen im Berichtsmonat 277 Tausend Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 11,2 Prozentpunkten.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Singapore kauft weitere A380, Gulfstream G650 zugelassen, Emirates baut A380 Flotte aus, Rafale mit AESA Radar ausgeliefert, F-15 absolvierte vor 40 Jahren den Erstflug.