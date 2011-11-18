Singapore Airlines meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2011 flogen mit Singapore Airlines 1,426 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 0,2 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober 2011 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 9,516 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich nur marginal um 0,7 Prozent auf 7,297 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 2,9 Prozent von 79,6 auf 76,7 Prozent. Die Frachtleistung erreichte 980,5 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um 1,5 Prozentpunkte zurück.