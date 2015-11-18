Singapore Airlines meldet Oktoberzahlen

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im Oktober 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,602 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,5 Prozent auf 10,074 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 1,9 Prozent auf 7,961 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent verbessert. Die Frachtleistung erreichte 582 Millionen Tonnen Kilometer und hat sich damit um 9,8 Prozent verbessert.

Mit allen Konzern Airlines zusammen flogen mit SIA im Berichtsmonat Oktober 2,513 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,8 Prozent.