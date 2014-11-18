Singapore Airlines meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2014 flogen mit Singapore Airlines 1,557 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Abnahme von 1,1 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,5 Prozent auf 10,122 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 1,2 Prozent auf 7,811 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,3 Prozentpunkte von 78,5 auf 77,2 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung erreichte 530 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um 2,8 Prozent zurück. Mit der Tochter Silkair flogen im Berichtsmonat 294 Tausend Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von Prozent.