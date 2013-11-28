Singapore Airlines meldet Oktoberzahlen

Im Oktober 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,574 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einer Zunahme von 3,1 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Oktober die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 0,2 Prozent auf 10,069 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 7,908 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte von 77,8 auf 78,5 Prozent. Die Frachtleistung erreichte 856,9 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um drei Prozent zurück. Mit der Tochter Silkair flogen im Berichtsmonat 279 Tausend Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,7 Prozent.