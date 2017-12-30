Singapore Airlines meldet Novemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im November 2017 flogen mit Singapore Airlines 1,617 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Zuwachs von sechs Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 1,2 Prozent auf 9,709 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich gleichzeitig um 5,3 Prozent auf 7,767 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 3,1 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent verbessert.

SIA Cargo transportierte im November 118,1 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent.

Die ganze Gruppe konnte im Berichtsmonat insgesamt 2,801 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 8,7 Prozent.