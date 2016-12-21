Singapore Airlines meldet Novemberzahlen

Im November 2016 flogen mit Singapore Airlines (SIA) 1,526 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Rückgang von 1,9 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 1,0 Prozent auf 9,593 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verschlechterte sich gleichzeitig um 1,4 Prozent auf 7,377 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 76,9 Prozent verschlechtert. SIA Cargo transportierte im November 110,2 Tausend Tonnen Luftfracht, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent.

Die ganze Gruppe konnte im Berichtsmonat insgesamt 2,576 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 3,3 Prozent.