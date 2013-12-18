Singapore Airlines meldet Novemberzahlen

Im November 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,541 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einer Zunahme von 0,7 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im November die Verkehrsleistung um 0,5 Prozent auf 9,887 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 0,4 Prozent auf 7,617 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,7 Prozentpunkte von 77,7 auf 77,0 Prozent verschlechtert. Die abgesetzte Frachtleistung erreichte 566 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um weitere 2,1 Prozent zurück. Mit der Tochter Silkair flogen im Berichtsmonat 288 Tausend Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 3,2 Prozent.