Singapore Airlines meldet Januarzahlen

Im Januar 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,468 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 1,7 Prozentpunkten.

Die Fluggesellschaft aus Singapur hat im Januar 2012 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 3,8 Prozentpunkte auf 9,970 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 7,679 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich von 78,1 auf 77,0 Prozent um 1,1 Prozentpunkte. Die transportierte Frachtleistung erreichte 497,1 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 12,8 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Januar mit 266 Tausend Passagieren 10,8 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresjanuar.