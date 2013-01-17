Singapore Airlines meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,628 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von sechs Prozentpunkten.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember 2012 die Verkehrsleistung um 2,8 Prozentpunkte auf 10,176 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,1 Prozentpunkte auf 8,362 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte von 79,6 auf 82,2 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 564 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um acht Prozentpunkte zurück. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Dezember mit 308 Tausend Passagieren 5,5 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresdezember.