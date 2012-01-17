Singapore Airlines meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2011 flogen mit Singapore Airlines 1,536 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresdezember einer Zunahme von 1,3 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember 2011 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 3,2 Prozentpunkte auf 9,901 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 7,881 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,1 Prozent von 80,7 auf 79,6 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 614 Millionen Tonnen Kilometer und verbesserte sich somit um 1,5 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Dezember mit 292 Tausend Passagieren 6,2 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresdezember.