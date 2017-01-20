Singapore Airlines meldet Dezemberzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Dezember 2016 flogen mit Singapore Airlines 1,713 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 1,8 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember die Verkehrsleistung um 0,1 Prozent auf 10,179 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 8,392 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent.

Singapore Cargo konnte im Dezember insgesamt 110.500 Tonnen an Post und Luftfracht transportieren.

Die ganze Singapore Airlines Gruppe konnte im Berichtsmonat Dezember 2016 insgesamt 2,939 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.