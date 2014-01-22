Singapore Airlines meldet Dezemberzahlen

Im Dezember 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,668 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 2,5 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im Dezember 2013 die Verkehrsleistung um 0,9 Prozent auf 10,271 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 8,478 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte von 82,2 auf 82,5 Prozent. Die transportierte Frachtleistung erreichte 536 Millionen Tonnen Kilometer und ging somit um 5,1 Prozent zurück. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im Dezember mit 330 Tausend Passagieren 7,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresdezember.