Singapore Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2012 flogen mit Singapore Airlines 1,482 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 6,5 Prozentpunkten.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 6,4 Prozentpunkte auf 10,070 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,7 Prozentpunkte auf 7,881 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,7 Prozentpunkte von 76,6 auf 78,3 Prozent verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 573,5 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 4,3 Prozentpunkte. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im August mit 274 Tausend Passagieren 17,1 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresaugust.