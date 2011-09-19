Singapore Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2011 flogen mit Singapore Airlines 1,391 Millionen Fluggäste, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 2,2 Prozent.

Der Flag Carrier von Singapur hat im August 2011 die Verkehrsleistung gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf 9,465 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um drei Prozent auf 7,250 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,5 Prozent von 78,1 auf 76,6 Prozent. Die Frachtleistung blieb mit 962,7 Millionen Tonnenkilometern praktisch gleich wie im Vorjahresaugust.