Singapore Airlines meldet Augustzahlen

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im August 2025 konnte Singapore Airlines insgesamt 2,320 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,8 Prozent auf 12,030 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im August 10,459 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entsprich einem Anstieg von 4,3 Prozent. Der Sitzladefaktor erreichte im August 86,9 Prozent, das entspricht einem Plus von zwei Prozentpunkten.

Singapore Airlines Cargo konnte im August 96,3 Tausend Tonnen Fracht transportieren, das waren 3,7 Prozent mehr als im Vorjahresaugust. Die Frachtauslastung lag dabei bei 55,2 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verschlechtert.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat August 2025 insgesamt 3,578 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,4 Prozent.