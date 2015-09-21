Singapore Airlines meldet Augustzahlen

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Im August 2015 flogen mit Singapore Airlines 1,711 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 1,4 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,1 Prozent auf 10,114 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 8,655 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,5 Prozentpunkte von 83,1 auf 85,6 Prozent verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 520 Millionen Tonnen Kilometer und blieb dabei praktisch unverändert.

Mit allen Airlines aus dem Singapore Airlines Konzern flogen im Berichtsmonat August 2,678 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.