Singapore Airlines meldet Augustzahlen

Im August 2013 flogen mit Singapore Airlines 1,656 Millionen Passagiere, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einer Zunahme von 11,7 Prozent.

Der Flag Carrier Singapurs hat die Verkehrsleistung gegenüber dem Vorjahresaugust um 3,1 Prozent auf 10,382 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,6 Prozent auf 8,560 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 4,1 Prozentpunkte von 78,3 auf 82,4 Prozent verbessert. Die transportierte Frachtleistung bei SIA Cargo erreichte 540 Millionen Tonnen Kilometer und verschlechterte sich somit um 5,7 Prozent. Bei der Tochtergesellschaft Silkair stiegen im August mit 293 Tausend Passagieren 6,9 Prozent mehr Fluggäste zu als im Vorjahresaugust.