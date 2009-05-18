Singapore Airlines hält an Airbus A380 Auslieferungsplan fest
18.05.2009 RK
Singapore Airlines ist mit sechs Airbus A380 momentan die grösste Betreiberin des weltweit grössten Verkehrsflugzeuges, in diesem Jahr werden fünf A380 zu der bestehenden Flotte stossen.Trotz des starken Gewinneinbruchs von 92 Prozent im vierten Quartal wird Singapore Airlines in diesem Jahr wie geplant fünf Airbus A380 Grossraumflugzeuge übernehmen. Zwei Maschinen werden im Mai übernommen und die restlichen drei Maschinen werden im Verlauf des laufenden Geschäftsjahres zu Singapore Airlines stossen. In diesem Geschäftsjahr wird die Fluggesellschaft aus Asien auch sieben A330-300, die hauptsächlich auf Regionalstrecken eingesetzt werden, übernehmen. Bei Singapore Airlines wird das Geschäftsjahr jeweils auf Ende März bilanziert. Link: SIA