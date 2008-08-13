Singapore Airlines gewinnt World Airline Award

Zum dritten Mal in zehn Jahren erhält Singapore Airlines die beste Bewertung von der Skytrax-Jury des World Airline Awards.

Den zweiten Platz bekleidet neu Cathay Pacific und auch Qantas konnte seinen Rang vom fünften auf den 3. verbessern. Zum ersten Mal unter die ersten Zehn gelangten die Airlines Asiana Airlines, letztes Jahr noch auf Nummer 12, und Etihad Airways, die sich von Rang 23 auf 10 verbesserte. Qatar Airways, bei den letzten Awards noch an vierter Stelle, musste sich dieses Mal mit Platz 7 begnügen.