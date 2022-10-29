Singapore Airlines erholt sich von Corona

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im September 2022 flogen mit Singapore Airlines 1,460 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore Airlines wieder von Corona.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die Corona Krise ab. Im September 2022 konnte Singapore insgesamt 1,460 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es Corona bedinget lediglich 136 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im September 2019 flogen mit Singapore noch rund 1,838 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember von 4,316 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 8,584 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im September 7,466 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 872 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im September 2022 solide 87,0 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 19 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im September 79,4 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresseptember waren es 92 Tausend Tonnen, damit hat Singapore Airlines im laufenden Berichtsmonat 13,7 Prozent weniger Luftfracht transportiert als im gleichen Monat des Vorjahres.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat September 2022 insgesamt 2,135 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es krisenbedingt lediglich 159,7 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im September 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch gut drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.