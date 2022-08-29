Singapore Airlines erholt sich von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Juli 2022 flogen mit Singapore Airlines 1,471 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore wieder von Corona.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die Corona Krise ab. Im Juli 2022 konnte Singapore insgesamt 1,471 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es lediglich 128,8 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Juli 2019 flogen mit Singapore und Silkair zusammen noch 2,335 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli von 4,394 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 8,700 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juli 7,631 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 772,3 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im Juli 2022 wieder hohe 87,7 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 17,6 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Juli 81,9 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresjuli waren es 88,3 Tausend Tonnen, damit hat Singapore Airlines im laufenden Berichtsmonat 7,2 Prozent weniger Luftfracht transportiert als im gleichen Monat des Vorjahres.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juli 2022 insgesamt 2,083 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es krisenbedingt lediglich 150,9 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Juli 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,297 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.