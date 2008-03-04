Singapore Airlines bietet zusätzliche Flüge nach Dubai an

Die Fluggesellschaft Singapore Airlines plant, wöchentlich vier zusätzliche non-stop Flüge zwischen Singapur und Dubai anzubieten.

Die Flüge sollen ab dem 1.Mai dazukommen. Laut Subhas Menon, Vizepräsident für die Regionen West Asien und Afrika bei Singapore Airlines, werden durch diese Erweiterung nun wöchentlich 14 Flüge zwischen den beiden Städten angeboten.

Die Fluggesellschaft bietet ausserdem wöchentlich drei non-stop Flüge zwischen Singapur und Abu Dhabi an, sowie vier Flüge nach Istanbul und drei Flüge von Dubai nach Moskau pro Woche.