Singapore Airlines übernimmt weiteren A380

Am 14. September 2011 konnte Singapore Airlines ihren dreizehnten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Bei der dreizehnten A380 für Singapore Airlines handelt es sich um die Baunummer MSN071. Die Airbus A380 von SIA sind mit Rolls Royce Trent 900 ausgerüstet. Singapore Airlines hat ihre neusten A380 mit 409 Sitzplätzen ausgelegt, im Oberdeck befinden sich 86 komfortable Business Class Sitze, im Unterdeck sind die Maschinen für 311 Economy Passagiere und 12 First Class Fluggäste eingerichtet. Singapore Airlines hat 19 Airbus A380 gekauft.