Singapore Airlines übernimmt den vierten A380

Am Samstag konnte Singapore Airlines ihren vierten Super Jumbo, Airbus A380, vom Werkgelände in Toulouse nach Singapore überfliegen.

Die Maschine wird ab Mitte Mai die Strecke Singapore Tokio befliegen. Bei dem A380 handelte es sich um den vierten Super Jumbo, der die Produktionsstrasse im Hauptwerk von Airbus verliess. Singapore Airlines übernahm den ersten A380 im Oktober 2007.

Airbus wird in diesem Jahr 13 A380 an die Kundschaft ausliefern.