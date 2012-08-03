Singapore übernimmt achtzehnten Airbus A380

Am Dienstag, dem 31. Juli 2012, konnte Singapore Airlines ihren achtzehnten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt, die Maschine wurde anschließend nach Singapur überflogen. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN085. Der achtzehnte A380 von Singapore Airlines ist auf die Immatrikulation 9V-SKS zugelassen. Die Maschine ist für 12 Passagiere in der First Class, 86 in der Business Class und 311 in der Economy Class ausgelegt. Singapore Airlines war die erste A380 Betreiberin und hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten 19 Superjumbos in Auftrag gegeben.