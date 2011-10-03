Singapore übernimmt Airbus A380

Singapore Airlines konnte am 29. September 2011 ihren vierzehnten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Der Acceptance Flug fand am 27. September 2011 statt, bei dem vierzehnten A380 von Singapore Airlines handelt es sich um die Baunummer MSN065, die Maschine ist auf die Immatrikulation 9V-SKM zugelassen. Der Superjumbo wurde Singapore Airlines anlässlich einer kleinen Feier im Werk Toulouse übergeben. SIA hat ihre neusten A380 mit 409 Sitzplätzen ausgelegt, im Oberdeck befinden sich 86 komfortable Business Class Sitze, im Unterdeck sind die Maschinen für 311 Economy Passagiere und 12 First Class Fluggäste eingerichtet. Singapore Airlines hat gesamthaft 19 Airbus A380 in Auftrag gegeben.