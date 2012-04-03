Singapore übernimmt 17. Airbus A380

Am Montag, dem 2. April 2012, konnte Singapore Airlines ihren siebzehnten Airbus A380 Superjumbo übernehmen.

Die Übergabe des Superjumbos fand im Airbus Werk Toulouse statt, die Maschine wurde anschließend nach Singapur überflogen. Bei dem A380 handelt es sich um die Maschine mit der Produktionsnummer MSN079. Der siebzehnte A380 von Singapore Airlines ist auf die Immatrikulation 9V-SKQ zugelassen. Die Maschine ist für 12 Passagiere in der First Class, 86 in der Business Class und 311 in der Economy Class ausgelegt. Singapore Airlines war die erste A380 Betreiberin und hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten 19 Superjumbos in Auftrag gegeben. Bei dieser Auslieferung handelt es sich um den sechsten A380 in diesem Jahr.