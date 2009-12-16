Sinapore besser ausgelastet

Singapore Airlines meldete gestern eine Auslastung von durchschnittlich 72,3 Prozent im Passagier- und Cargoverkehr für den letzten Monat.

Gegenüber dem Vormonat Oktober entspricht dies einer Verbesserung von 0,7 Prozentpunkten. Im Passagierverkehr lag die Auslastung bei 81,9 Prozent, im Cargobereich bei 66,4 Prozent. Singapore Airline transportierte im November insgesamt 1,43 Millionen Passagiere, im Vergleichsmonat des Vorjahres waren es 1,54 Millionen gewesen.