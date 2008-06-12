Silverjet tankte auf und ist für Neustart bereit

Silverjet erlangte die wichtigsten Vertragsmodalitäten der Übernahme durch Kingplace, eine irische Investmentgruppe unter der Leitung der Genfer Heritage.

Vor zwei Wochen stellte Silverjet den Betrieb ein, nachdem sie die versprochenen Gelder eines Investors aus den Vereinigten Emiraten nicht erhalten hatten. Das Geschäft soll bis Freitag abgeschlossen werden. Wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, soll die gesamte Silverjet Belegschaft und alle Passagiertickets übernommen werden und Silverjet in wenigen Wochen wieder fliegen, sagte Ian Ilsley, Heritage Vorsitzender.