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Silkair präsentiert Januarzahlen

16.02.2021 PS
Silk Air Airbus A319
Silk Air Airbus A319 (Foto: Silk Air)

Silkair konnte im Januar 2021 lediglich 7.400 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Corona Minus von 98,4 Prozent.

Das Angebot wurde bei der Singapore Airlines Tochter Silkair um 96,0 Prozent auf 36,4 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage hat sich um 98,4 Prozent auf 11,7 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 47,5 Prozentpunkte auf durchschnittlich 32,1 Prozent verschlechtert.

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