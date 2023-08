SilkAir finalisiert Grossauftrag bei Boeing

Der US amerikanische Flugzeughersteller Boeing und SilkAir aus Singapur haben einen Großauftrag über 54 Verkehrsflugzeuge finalisiert.

Der abgeschlossene Auftrag umfasst 23 Boeing 737-800 sowie 31 Boeing 737 MAX 8. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Wert dieser Bestellung rund fünf Milliarden US Dollar, es handle sich dabei um die grösste Einzelbestellung in der Firmengeschichte von SilkAir. SilkAir ist eine Tochtergesellschaft von Singapore Airlines und bedient derzeit 41 Ziele in 12 Ländern. Mit diesem Auftrag stiegen die Boeing 737 Bestellungen in diesem Jahr auf 1.031 Einheiten. Dies sei nach Aussagen von Boeing das erste Mal überhaupt, dass in einem Jahr mehr als tausend Bestellungen für ein Standardrumpfflugzeug eingegangen seien.