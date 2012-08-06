Silk Air vergibt Grossauftrag an Boeing

Silk Air hat am 3. August 2012 den Kauf von 31 Boeing 737 MAX 8 und 23 Boeing 737-800 bekannt gegeben. Laut Aussagen von Silk Air handelt es sich dabei um den grössten Auftrag, den die Tochter von Singapore Airlines bis anhin vergeben hat.

Nach Angaben von Boeing entspricht der neue Auftrag einem Wert von rund 4,9 Milliarden US Dollar. Silk Air ist eine Tochterunternehmung von Singapore Airlines und betreibt mit 21 Airbus Verkehrsflugzeugen ein engmaschiges Regionalnetz ab Singapore. Boeing wird diesen Auftrag erst nach der Unterzeichnung der Kaufabsichtserklärung in ihre Bestellbücher aufnehmen. Silkair betreibt 21 Single Aisle Jets aus der A320 Familie und wird mit dieser Bestellung zu einer neuen Boeing Kundin.