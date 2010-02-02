Sichuans wählt V2500

Sichuan Airlines hat den IAE V2500 Motor für ihre nächsten A320 Flugzeuge gewählt.

Die chinesische Fluggesellschaft Sichuan Airlines will ihre nächsten zwölf Airbus A320 mit V2500 Motoren des International Aero Engines Konsortiums (IAE) bestücken. Die Flugzeuge sollen zwischen 2011 und 2015 geliefert werden. Sichuan verfügt zurzeit über eine Flotte von 61 Flugzeugen der A320 Familie und hält ausserdem offene Bestellungen für 29 A320 Maschinen. Der Wert des Auftrages entspricht einer Summe von 300 Millionen US Dollar.