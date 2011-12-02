Sichuan bestellt Flugzeuge bei Airbus

Die chinesische Fluggesellschaft Sichuan Airlines hat bei Airbus acht weitere Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie bestellt.

Die Bestellung ist auf zwei Airbus A319, vier Airbus A320 und zwei Airbus A321 aufgeteilt. Die Fluggesellschaft aus Chengdu betreibt ein übersichtliches Streckennetz mit rund dreissig Zielen. Die Airline hat momentan 58 Jets aus der A320 Familie, fünf Embraer ERJ 145 und drei A330 Verkehrsflugzeuge in ihrer Flotte. Wie alle chinesischen Airlines will auch Sichuan wachsen und beabsichtigt die Flotte während den nächsten drei bis vier Jahre auf 100 Maschinen auszubauen.