Shenzhen bereit zur Lancierung von Kunming Airlines

Im Januar plant die chinesische Shenzhen Airlines, in der Hauptstadt der Provinz Yunnan die neue Fluggesellschaft Kunming Airlines zu lancieren.

Die chinesische Shenzhen Airlines plant in der Hauptstadt der Provinz Yunnan die neue Fluggesellschaft Kunming Airlines zu lancieren.

Die Vorbereitung für Kunming Airlines läuft seit 2004 und 2005 erhielt die Fluggesellschaft die CAAC Zulassung. Erst in diesem Jahr wurd der Plan wieder aufgenommen, als Shenzhen Airlines als steuernder Anteilseigner hervortrat. Kunming Airlines startet im Januar mit drei Flugzeugen und will bis 2015 auf eine Flotte von 80 bis 100 Flugzeugen wachsen.

Auch Konkurrent Hainan Airlines will in Yunnan im Südwesten Chinas eine Fluggesellschaft platzieren.