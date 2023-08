Shenzhen Airlines beschleunigt Expansion

Shenzhen Airlines profitiert von der zunehmenden Nachfrage auf dem einheimischen Markt und fährt ihre Expansionspläne hoch.

Gestern habe die Airline einen Vertrag mit der Regierung von Harbin abgeschlossen, der es ihr ermöglicht, in der Stadt eine weitere Unternehmung zu eröffnen. Shenzhen will neun Flugzeuge auf der neuen Basis stationieren und diese Zahl bis 2016 auf zwölf erhöhen. Ausserdem will sie ihr Angebot um weitere einheimische Städte wie Xi an, Dalian und Sanya vergrössern und auch Russland anfliegen. Die Strategie zeigt bereits positive Auswirkungen, Shenzhen hat in den ersten vier Monaten des Jahres einen Gewinn von US$ 29,2 Millionen erwirtschaftet und erwartet auch einen Gesamtjahresgewinn.

Link: Shenzhen Airlines