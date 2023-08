Shenzhen Air ernennt neuen Präsidenten

Shenzhen Air hat einen Vize Präsidenten der Konkurrentin Air China zu ihrem neuen Präsidenten ernannt.

Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die privat geführte Airline übernommen wird. Ende des letzten Jahres war Li Zeyuan, der damalige Berater, der Shenzhen effektiv kontrollierte, in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Auch Ex-Präsident Li Kun, der nun ersetzt wird, soll wegen diverser Delikte in Untersuchungshaft sein. Air China hält zurzeit bereits 25 Prozent an Shenzhen Airlines und ist damit die zweitgrösste Aktionärin. Shenzhen erzielte im letzten Jahr mit ihrer Flotte von 136 Flugzeugen einen Gewinn von US$73,3 Millionen. Sie beförderte 15,11 Millionen Passagiere, 28 Prozent mehr als im Vorjahr, und meldete eine Zunahme des Cargo Volumens um 22 Prozent.