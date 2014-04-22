Shandong platziert Großbestellung bei Boeing

Die chinesische Shandong Airlines hat einen Großauftrag über fünfzig Boeing 737 Verkehrsflugzeuge bekanntgegeben.

Der neue Großauftrag wurde über eine Pflichtmeldung an der Börse von Shenzhen bekannt gemacht. Die Bestellung unterteilt sich in vierunddreißig Boeing 737 Max und sechzehn Boeing 737-800. Nach den aktuellen Listenpreisen haben die Verkehrsflugzeuge einen Wert von 4,645 Milliarden US Dollar. Die Flugzeuge sollen zwischen 2016 und 2020 ausgeliefert werden und zur Stärkung der Flotte dienen. Die Boeing 737 Max Flugzeuge sollen mit dem Leap-1B Triebwerk von CFM International ausgerüstet werden.