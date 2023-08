Shandong Airlines kauft Boeing 737-800

Shandong Airlines will fünfzehn weitere Boeing 737-800 in Auftrag geben, dies wurde in einer Börseninformation bekannt gegeben.

Die Maschinen sollen zwischen 2014 und 2015 in die Flotte von Shandong integriert werden und entsprechen einem Marktwert von 1,125 Milliarden US Dollar. Die Fluggesellschaft aus China will diese Maschinen aus eigenen Mitteln oder über Schuldkredite finanzieren. Die Boeing 737-800 Jets werden mit CFM56 Triebwerkwen von CFM International ausgerüstet.