Server Problem

F-14 Tomcat Aviation Art Productions

Liebe FliegerWeb Leser, leider haben wir ein schweres Server Problem, der Server ist während den nächsten Tagen ab und zu nicht erreichbar.

Dieser Fehler hat sich genau während der Abwesenheit unseres Programmierers eingeschlichen. Das Server Support Team kann den Fehler nicht beheben.

Der Server kann erst kurz vor Weihnachten wieder repariert werden und ist eventuell während den nächsten zwei Wochen nicht erreichbar.

Also, abwarten und Tee trinken ist angesagt.

Besten Dank für euer Verständnis.

Freundliche Grüße

Robert Kühni