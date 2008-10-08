Septemberzahlen der SAS Group Airlines

Auch die SAS hat ihre Zahlen für den Monat September publiziert.

Die SAS Group Airlines flog 3,41 Milliarden RPKs, 6,7% weniger als im Vorjahresmonat. Die Kapazität stieg um 1,7% auf 4,9 Milliarden ASKs bei gleichzeitigem Rückgang der Auslastung um 6,3 Prozentpunkte auf 69,6%. Bei der SAS Scandinavian Airlines ging der Verkehr ebenfalls auf 2,51 Milliarden RPKs (- 1,95) zurück, während die Kapazität um 7,2% auf 3,52 Mia ASKs stieg. Daraus resultierte eine Abnahme der Auslastung um 6,6 Prozentpunkte auf 71,2%. Der Yield verbesserte sich um 4,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat.